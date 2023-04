Aliquota Irpef, Campania seconda in Italia: Fratelli d'Italia attacca De Luca

Secondo un’indagine pubblicata dal Corriere della Sera, la Campania è ai primi posti per livello di tassazione. Per l’aliquota Irpef, ad esempio, è seconda sola al Lazio. Un dato che, inevitabilmente, fa esplodere il dibattito politico, con Fratelli d’Italia che attacca l’amministrazione regionale di centrosinistra guidata da Vincenzo De Luca.

“Come hanno fatto i Laziali, sfrattando il Pd dalla guida della Regione, dovranno fare anche i Campani. La Campania di De Luca e del Pd svetta solo per primati negativi mentre è’ sempre ultima nelle classifiche riguardanti gli indicatori economici e sociali. Questa è la triste realtà ed è patetico che ora tentino di alzare la cortina fumogena dell’autonomia differenziata. La foto del presente della Campania da chi dipende visto che fino ad ora non c’è stata l’autonomia differenziata? In Campania con De Luca abbiamo le tasse più alte e i servizi più scadenti”.