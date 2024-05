Poliziotto salernitano accoltellato, l'europarlamentare Adinolfi (Fi): "Turbata e preoccupata per quanto accaduto"

“Sono profondamente turbata e preoccupata per la notizia del ferimento del vice ispettore Christian Di Martino, originario di Salerno, accoltellato a Lambrate mentre eroicamente interveniva per salvaguardare la sicurezza dei cittadini. L’augurio è che Christian, originario di Salerno, possa riprendersi dalle gravi ferite riportate. Il mio pensiero va in primis alla sua famiglia ed ai colleghi”. Lo dice in una nota l’europarlamentare di Forza Italia, Isabella Adinolfi, che sottolinea come l’aggressione nei confronti del poliziotto assuma “un connotato ancora più grave visto che l'aggressore aveva un ordine di espulsione dall'Italia”.

La nota

“C’è bisogno – spiega Adinolfi – di mettere in atto azioni più incisive nel controllo delle persone che rappresentano una minaccia alla sicurezza pubblica”. “Le nostre forze dell'ordine – continua l’europarlamentare - affrontano quotidianamente rischi significativi per proteggere la comunità da minacce e violenze. Il loro lavoro non è solo un servizio, ma un vero e proprio atto di abnegazione e coraggio che merita la nostra massima stima e riconoscenza. Ogni giorno, uomini e donne in divisa operano con dedizione, spesso in condizioni di grande pericolo, per assicurare che possiamo vivere sereni, sicuri delle nostre vite e delle nostre proprietà. Per quanto mi riguarda, continuerò a sostenere politiche che garantiscano loro le risorse e il sostegno necessari per svolgere il loro indispensabile lavoro”.