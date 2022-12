Dall'alluvione di Ischia ai fondi per il nuovo tunnel del Trincerone: parla De Luca

Dall’alluvione di Ischia ai progetti in cantiere per la città di Salerno senza far mancare,come capita ogni settimana, le puntuali critiche al governo nazionale. E’ un Vincenzo De Luca a tutto campo quello che, anche questo venerdì, ha interloquito tramite Facebook come i cittadini della Campania sui temi di più stretta attualità, a partire dalla tragedia di Ischia.

Il dramma Ischia

De Luca, durante la diretta social, ha sottolineato "come sempre capita in Italia quando c'è una frana, una valanga di fango, nel nostro Paese la tragedia si raddoppia, dopo la valanga di fango c'è quella della demagogia e delle chiacchiere al vento". "L'Italia - dice - è il più grande chiacchierificio del mondo". "Se andate e vedere i servizi tv sul dopo terremoto del 2017 a Ischia o sulle alluvioni come nelle Marche troverete quasi le stesse frasi - spiega - Ormai questa dei disastri ambientali è diventata una sorta di liturgia, un rito ormai codificato, la ricerca dello scandalo, l'intervista agli angeli del fango, chi non ha fatto cosa, i soldi non spesi. E' una liturgia insopportabile e non c'è nessuno sforzo far capire quali sono le ragioni dei disastro, le cause dei ritardi, i problemi veri". Poi si è domandato: "Abbiamo non so quante centinaia di migliaia di alloggi abusivi in Italia: qualcuno è in grado di demolirli? Nessuno. Perché i sindaci non hanno demolito? Per fare una demolizione o di una palazzina ci vogliono da 200mila a 1 milione di euro, non sai neanche dove diavolo portare il materiale di risulta, ma soprattutto devi trovare i soldi, perché anche se fai l'ingiunzione al privato a demolire quello non demolisce. Quando hai centinaia di immobili devi trovare decine di milioni di euro, soldi che non ci sono". "Poi la famiglia abusiva - ha aggiunto De Luca - il più delle volte ha bambini o persone anziane, quindi c'è il problema sociale di dove si mandano le famiglie. Poi ci sono i ricorsi al Tar e di fronte ai problemi sociali il più delle volte il Tar concede la sospensiva. Questa è l'Italia reale. Non si farà niente".

I fondi per Salerno

Nel corso della diretta su Facebook, De Luca ha annunciato che la Regione Campania “è pronta ad andare in gare per la costruzione del nuovo Ruggi d’Aragona” e che sono stati stanziati 6 milioni di euro “per la copertura del Trincerone con la relativa realizzazione di un tunnel che arriverà fino a via Santissimi Martiri Salernitani”.

Le critiche alla legge di bilancio

Nonostante sia ancora una bozza, De Luca ha espresso critiche sui provvedimento economici che il nuovo governo nazionale dovrebbe approvare nelle prossime settimane. Il presidente della Regione Campania ha individuato "tre questioni critiche" in merito alla legge di bilancio. E cioè scuola, pensioni e sanità. "Si prevede la chiusura di 700 scuole, è intollerabile - spiega in diretta Fb - e non c'entra il calo della popolazione che pure c'è. Mentre per gli ospedali tu puoi chiudere i punti nascita che fanno meno di 500 parti l'anno, le scuole non vanno mai chiuse". Ci sono poi le pensioni, è intollerabile che "al di sopra dei 1600 euro non debbano più recuperare il costo della vita e avere una adeguamento legato all'inflazione". Infine la sanità, "il problema più grave". "Sono stati stanziati 2 miliardi di euro in più che sono assolutamente insufficienti", ha concluso ribadendo la sua battaglia per il riparto del fondo sanitario nazionale.