Alluvione di Ischia, in aiuto della popolazione arriva anche la Protezione Civile di Salerno

Questa mattina una squadra di sei volontari della Protezione Civile del Comune di Salerno, con tre mezzi tattici, accompagnati dal responsabile del servizio Mario Sposito e coordinati dall'assessore alla Sicurezza, Trasparenza, Polizia Locale e Protezione Civile, Claudio Tringali, sono arrivati a Ischia per aiutare la popolazione duramente colpita dall'alluvione che ha devastato l'isola, provocando anche svariati morti e dispersi.

Il commento

"Salerno - ha ribadito il sindaco Vincenzo Napoli - abbraccia la popolazione dell'isola d'Ischia. Esprimiamo cordoglio per le vittime e siamo vicini ai feriti e agli sfollati ed a quanti si stanno prodigando per prestare soccorso ed assistenza. Come Amministrazione comunale abbiamo messo a disposizione, per quanto necessario, uomini e mezzi del Comune di Salerno e della nostra Protezione Civile".