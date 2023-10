Medio Oriente, Maraio (Psi): "Israele è faro democrazia e non può sparare sui civili"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Hamas è, innanzitutto, nemica della causa palestinese. Sparare sui civili è barbarie. La condanna è ferma e convinta. Israele ha il diritto di difendersi, ma una strategia si costruisce con l’azione diplomatica, riconoscendo le posizioni in campo. L’idea dei socialisti italiani, da sempre, è quella di due popoli due Stati”. E’ quanto afferma il segretario del Psi, Enzo Maraio, in una intervista all’Avanti! on line. Maraio aggiunge: “La comunità internazionale promuova una azione diplomatica più forte e chieda ad Israele di fermarsi. Non costruiremo democrazia diventando barbari come i terroristi, non lo può fare un grande Paese come Israele che ha il dovere, con il sostegno della comunità internazionale, di esplorare altre strade”- ha aggiunto. Per Maraio, “era inevitabile una reazione di Israele, perché Tel Aviv doveva dare un segnale, perché alle armi la prima risposta è quella delle armi, ma alla violenza non si può rispondere, per quanto legittime le ragioni d’Israele, con altra violenza. Proprio perché consideriamo quella terra faro di democrazia chiediamo un atteggiamento diverso” ha concluso.