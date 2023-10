Maraio (Psi) a Salerno: "Israele fermi le azioni militari che colpiscono i civili"

"Israele fermi le azioni militari che colpiscono i civili, consenta agli ospedali di funzionare, non faccia piangere altre vittime innocenti. Una grande democrazia si comporti come una grande democrazia". Queste le parole di Enzo Maraio, segretario del Psi, a margine di una iniziativa politica del Psi di Salerno. "Sia più forte, in questa direzione, l'azione della comunità internazionale e dell'Italia che ha deciso, come capita con questo governo, di viaggiare fra le contraddizioni e l'irrilevanza. Il sostegno ad Israele, senza se e senza ma, non è la strada. Si chieda a Tel Aviv di bloccare il linguaggio delle armi che non porterà ne a soluzioni rapide, ne durature. Non si commentano gli errori dell'Ucraina. Non è la via militare che porta a soluzioni - ha concluso Maraio - ma la via, più complicata indubbiamente, dell'intervento diplomatico e della intelligence".