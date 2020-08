La Soprintendenza apre gli uffici al pubblico: gli orari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino diretta da Francesca Casule, vista la Circolare n° 33 del 31 luglio 2020 della DG - ABAP MIBACT, comunica la riapertura degli uffici all'utenza a partire dal 4 agosto 2020.

Tale accesso potrà avvenire dal lunedì al venerdì, rigorosamente previo appuntamento e nell'orario da concordare con il funzionario interessato, che potrà essere contattato tramite indirizzo di posta elettronica istituzionale personale, rilevabile dal sito web della Soprintendenza www.ambientesa.beniculturali.it

Si precisa che - per cautela nei confronti dei dipendenti e dell'utenza - agli esterni non sarà consentita la libera circolazione negli uffici, ma unicamente il colloquio con il funzionario competente nella sala conferenze e sui tavoli dell'adiacente biblioteca a Salerno, e nella biblioteca o, in subordine, nella sala Ripa del Carcere Borbonico ad Avellino, ambienti di dimensioni maggiori che consentono un più semplice ricambio d'aria.