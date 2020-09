Osservatorio lavoro: in Campania la flessione è inferiore alla media nazionale

Sono 3.790 le offerte pubblicate su InfoJobs, la piattaforma numero 1 in Italia per la ricerca di lavoro online, destinate a chi cerca occupazione in Campania, durante il primo semestre 2020. Un dato che corrisponde a un -29,3% rispetto alle offerte nello stesso periodo dell’anno scorso in regione, ma che attesta una flessione inferiore alla media nazionale (-32,5%). Filippo Saini, Head of Jobs di InfoJobs afferma: “A fronte di una flessione che ha inciso con cifre importanti sulle professioni in Campania, la Regione si colloca comunque fra le prime dieci in Italia per ricerca di professionisti, segnale della voglia di ripartire, nonostante le previsioni d’incertezza permangano anche nel secondo semestre 2020”.

I dati regionali

Per chi cerca lavoro, la risposta nel primo semestre 2020 è arrivata in primo luogo dalla provincia di Napoli che da sola raccoglie il 62,3% delle offerte del periodo in tutta la Campania, seguita da Salerno con il 16,1% e Caserta con il 15,2%. Le categorie professionali: Informatica, IT E Telecomunicazioni la migliore a livello regionale. Napoli sta registrando un fiorente sviluppo tecnologico, anche grazie alla sempre più importante presenza di aziende del settore che hanno creato un vero e proprio hub tecnologico. Anche InfoJobs ha registrato un dato significativo: nel primo semestre 2020 Informatica, IT e Telecomunicazioni è stata la categoria professionale più ricercata, con il 13,1% delle offerte totali in Regione. Un primato interessante soprattutto se confrontato con la settima posizione che la categoria occupa su scala nazionale. In Campania seguono le categorie Operai, Produzione e Qualità (11,5%) e Vendite (10,7%). Farmacia, medicina e salute è la categoria che cresce di più a livello regionale (+76,9%), dato facilmente contestualizzabile con la richiesta di personale in seguito alle esigenze connesse alla pandemia di Covid-19.

Lo scenario

Le previsioni di incertezza che preoccupano il mercato nel lavoro nel secondo semestre 2020, vanno di pari passo con la voglia di ripartire e trovare una nuova normalità. Per facilitare un più agevole ed efficace incontro della domanda e dell’offerta, specie in un periodo critico come questo, InfoJobs ha attivato anche in Campania un servizio attualmente unico nel suo genere: la revisione gratuita, professionale e online del cv, a cura degli esperti HR di InfoJobs. Filippo Saini, spiega così l’iniziativa: “Come piattaforma di recruitment numero uno in Italia vogliamo dare un segnale forte di aiuto a imprenditori e aziende, facilitando il dialogo e l’incontro tra chi cerca occupazione e chi ha necessità di professionisti di settore. Con questo obiettivo è nato un servizio nuovo, unico nel suo genere perché gratuito e personalizzato, di revisione del cv a cura dei nostri 14 esperti interni HR. I candidati saranno quindi in grado di presentarsi al meglio alle aziende, che a loro volta saranno facilitate nell’individuazione del candidato giusto. Un servizio pensato per supportare la collocazione dei candidati, ma di cui beneficeranno anche le aziende in una scelta che, in periodo di assunzioni limitate, diventa ancora più rilevante”. Il servizio di revisione del cv è partito come progetto di test durante il lockdown, coinvolgendo 1000 candidati in Italia che hanno ricevuto una consulenza telefonica one-to-one per riscrivere il proprio cv. I risultati sono stati incoraggianti: i profili aggiornati e rivisti dal team HR di InfoJobs hanno ricevuto il 15% di interesse in più da parte delle aziende in cerca di nuovi collaboratori.

Info utili

Il servizio di revisione del cv sarà attivo per tutto il 2020 ed è indirizzato a tutti i candidati in cerca di lavoro, con un’attenzione particolare per i giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro e che sono la fascia potenzialmente più penalizzata. Il funzionamento è molto semplice e diretto: basta iscriversi ad InfoJobs e rispondere all’annuncio presente in piattaforma, i candidati verranno poi ricontattati per fissare una consulenza telefonica e personalizzata di 30 minuti da parte di uno degli esperti HR di InfoJobs, con cui sarà possibile rivedere il proprio cv per evidenziare al meglio skill e esperienze, ma anche per sfruttare al meglio le potenzialità di matching della piattaforma e farsi così trovare più facilmente dalle aziende.

