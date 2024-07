Sanità in Campania: superati i target "Lea" nel 2023

La Campania ha superato i target previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nel 2023, il primo anno post-Covid. "Questo risultato - si legge in una nota di Palazzo Santa Lucia - è stato ottenuto nonostante la regione riceva il minor riparto nazionale del Fondo Sanitario e abbia oltre 12.000 dipendenti in meno rispetto alla media nazionale". La rilevazione sui Lea, relativa all'anno 2022, mostra che la Campania è riuscita a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Nuovo Sistema di Garanzia. "La capacità di superare i target previsti - continua la nota - dimostra l'efficacia degli sforzi compiuti per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria nella regione, anche in condizioni di risorse limitate".