Legambiente Campania, Mariateresa Imparato riconfermata presidente

L’assemblea dei soci, riunitasi questo weekend a Napoli, ha confermato in qualità di presidente Mariateresa Imparato e Francesca Ferro quale direttore di Legambiente Campania. L’assemblea ha inoltre eletto il nuovo direttivo regionale.

La riconferma

“Nelle prossime settimane, nei prossimi anni- ha commentato Mariateresa Imparato, la neo presidente Legambiente Campania- continueremo a lavorare per la realizzazione di una grande opera: il Cantiere Campania 2030. Un’opera sostenibile, sociale e economica da realizzare mettendo in campo azioni per diffondere dal basso la cultura della transizione ecologica a partire da territori conflittuali . Partendo da una fondamentale certezza: ovvero che la transizione ecologica va fatta in fretta e bene. E non è un caso se abbiamo scelto di celebrare il nostro congresso in un vero e proprio cantiere. L'ex stabilimento Whirpool oggi Italian Green Factory Tea Teak Group nelle prossime settimane sarà un cantiere concreto che trasformerà nel profondo gli spazi che ci hanno ospitato , la fabbrica e la linea produttiva. Un cantiere- conclude Mariateresa Imparato- che grazie a un processo di riconversione e ammodernamento darà alla luce un’ industria di produzione di componenti per impianti fotovoltaici. Il nostro compito e il nostro impegno per far sì che quello accaduto a Napoli Est possa ripetersi per altre aree di crisi e possa essere in prospettiva l’esempio per lavorare alle politiche industriali e occupazionali necessarie all’apertura dei cantieri utili per velocizzare la transizione ecologica.