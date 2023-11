Legge di Bilancio, De Luca: "Proposta sconcertante, dilettanti allo sbaraglio"

"La proposta di legge finanziaria è sconcertante". È quanto affermato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. "Come al solito - ha detto De Luca - si fanno grandi promesse e grandi annunci, poi leggiamo il testo e di tutti quegli annunci non c'è nulla. Sulle pensioni non c'è nulla, ma c'è una cosa vergognosa e rivolgo la mia solidarietà ai medici italiani: hanno avuto il coraggio di ipotizzare un taglio delle pensioni ai medici del 25-30%, introducendo un ricalcolo del sistema pensionistico dei medici. Cose da pazzi. In questo momento i medici stanno pensando di scappare dal sistema sanitario pubblico, e anziché incentivarli o raddoppiare lo stipendio a chi è impegnato in un pronto soccorso, che fanno? Tagliano la pensione. Siamo alla follia, dilettanti allo sbaraglio". Secondo De Luca "hanno preso un'unica misura importante, al di là delle fesserie: la riduzione del cuneo fiscale. Produrrà un incremento in busta paga, cosa ovviamente positiva, ma con una doppia criticità: la prima è che vale solo per un anno, e che questa riduzione avviene facendo nuovi debiti".

Israele e Palestina

Il governatore, inoltre, ha commentato gli ultimi sviluppi del conflitto Israelo-Palestinese: "Come si temeva - ha spiegato - dopo l'attentato terroristico di Hamas, l'estensione della guerra è drammatica, Biden in Israele aveva suggerito di non ripetete gli errori americani dopo il 2001, il suggerimento non è stato accolto. Abbiamo davanti scene di genocidio, si fa fatica ad accettare cosa avviene a Gaza, Israele ha diritto a difendersi e non ci sono scuse per attacco terroristico di Hamas, dopo quell'attacco si doveva capitare come uscirne. Il dato certo è che America, Europa, Nato, arrivano sempre in ritardo, sia in Ucraina dove c'era la guerra civile da 8 anni, sia in Medio Oriente dove la tensione era latente da 10-15 anni''.

