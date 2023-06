Liste d'attesa, il sottosegretario Gemmato: "La Campania ha speso meno della metà del finanziamento"

"La Campania ha utilizzato meno del 50 per cento del finanziamento e recuperato meno del 50 per cento delle prestazioni". È quanto affermato dal sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, che ha risposto ad un'interrogazione presentata dalla deputata di Fratelli d'Italia, Imma Vietri, in merito alla situazione delle liste d'attesa in ambito sanitario.

Liste d'attesa

"Con il Programma Operativo 2022-24 - ha aggiunto Gemmato - la Regione si è impegnata ad una puntuale attività di ricognizione volta a rilevare la concreta capacità operativa delle aziende di procedere entro il termine del 31 dicembre 2023 al recupero delle liste di attesa sulla base di quanto previsto dagli specifici provvedimenti regionali (da ultima DGRC 209/2022) e conseguentemente stimare per l'esercizio 2023 gli utilizzi delle somme assegnate negli esercizi 2021,2022 e non ancora impiegate al 31 dicembre 2022. A valle di tale ricognizione e stima, sarà valutata anche la opportunità, come avvenuto negli esercizi 2021 e 2022, di fare ricorso alle strutture private accreditate attraverso l'assegnazione di quote di budget integrativi, destinate ed adeguatamente rendicontate, al recupero delle liste di attesa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sul recupero delle liste di attesa".