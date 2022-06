Luigi Di Maio e Piero De Luca insieme a "Fincantieri": la foto fa il giro dei social

Luigi Di Maio e Piero De Luca insieme, nel corso di una visita all’interno di Fincantieri a Castellammare di Stabia: una semplice coincidenza o un primo tentativo di una nuova alleanza elettorale?

Il retroscena

Sta di fatto che la foto non è passata inosservata, uno scatto destinato a fare discutere anche perchè il dibattito sul campo largo, soprattutto in Campania, è tutt’ora aperto. Solo ieri il governatore De Luca, nel corso della presentazione del suo libro, non aveva risparmiato attacchi al Movimento 5 Stelle ed anche al Partito Democratico ma i livelli regionali, spesso e volentieri, non coincidono con quelli nazionali.