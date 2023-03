Fondazione Gimbe, "maglia nera" in Campania per l'emigrazione sanitaria: Iannone contro De Luca

“I dati della Fondazione Gimbe parlano chiaro: anche per mobilità sanitaria interregionale la Campania è maglia nera. La Regione di De Luca è quella che maggiormente vede i propri malati andarsi a curare in strutture di altre regioni con un costo di 222 milioni di euro. Insomma oltre al danno anche la beffa". Lo ha detto il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

L'attacco di Iannone a De Luca