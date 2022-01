"E' indagato per Pedopornografia e Pedofilia": circola una mail-truffa per i cittadini, i carabinieri lanciano l'allarme

Attenzione al messaggio che in questi giorni ha raggiunto via mail molti utenti del web: si tratta di una truffa. Su una presunta lettera intestata a nome dei carabinieri, si comunica alla vittima una presunta accusa di pedopornografia ed altri reati. Si tratta di una comunicazione evidentemente infondata, che non corrisponde ad alcuna procedura e fornisce riferimenti palesemente falsi con cui mettersi in contatto.

L'appello dei Carabinieri