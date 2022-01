Neve, gelo e vento in Campania: scatta l'allerta meteo, le previsioni della Protezione Civile

Venti forti, nevicate e gelate all'orizzonte, in Campania. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalle 20 di stasera, domenica 9 gennaio, fino alle 8 di martedì 11 gennaio.

Le previsioni

In particolare, si prevedono venti forti settentrionali con locali rinforzi e possibili raffiche, mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte, nevicate oltre i 400-500 metri e, localmente, anche a quote inferiori, con precipitazioni maggiori soprattutto sui settori interni e fino al tardo pomeriggio e gelate, a quote superiori ai 400-500 metri, soprattutto sul settore interno. Poichè il codice colore riguarda solo il rischio idrogeologico connesso a piogge e temporali, in questo caso è verde: l'allerta non è relativa alle precipitazioni piovose.

L'appello