Maltempo in Campania, nuova proroga dell'allerta meteo: le previsioni

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo di ulteriori 24 ore. Permane infatti la criticità idrogeologica per piogge e temporali su quasi tutta la Campania.

Le previsioni

Dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, domenica 22 gennaio, resta in vigore l'allerta Gialla sulle zone 1,3,5,6,8 (Piana campana, Napoli, Isole del Gofo di Napoli, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento). Sulle restanti zone (2, 4 e 7: Alto Volturno e Matese; Alta Irpinia e Sannio; Tanagro) sulle quali attualmente è in vigore la criticità Gialla, dalla mezzanotte cessa l'allerta e si passa al Verde. Dalla mezzanotte, sulle zone indicate, la perturbazione continuerà a insistere soprattutto sulla fascia costiera dando luogo a precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o isolato temporale con conseguenti fenomeni di dissesto idrogeologico localizzati. Potranno ancora verificarsi occasionali fenomeni franosi e caduta massi anche in assenza di precipitazioni e per effetto della saturazione dei suoli dovuta alle abbondanti piogge di questi giorni. Tra gli scenari di rischio si evidenziano anche allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti e possibili voragini.

L'appello

La Protezione Civile della Regione Campania richiama i sindaci di tutti i comuni "alla massima attenzione nella giornata odierna, anche in considerazione della situazione fortemente compromessa dalle precipitazioni di questi giorni. Si raccomanda pertanto di mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani di protezione civile tenendo conto che i fenomeni di dissesto idrogeologico potranno verificarsi anche in assenza di piogge. Per i comuni in cui è stata prorogata l'allerta Gialla si evidenzia la necessità di mantenere attive tutte le misure previste anche per l'intera giornata di domani, domenica 22 gennaio".

L'allerta meteo

In vigore fino alle 23.59 di oggi, sabato 21 gennaio:

- Allerta Gialla su tutte le zone anche in assenza di precipitazioni per rischio idrogeologico.

Previste ancora su tutto il territorio nevicate dai 400 metri con accumuli al suolo e gelate



In vigore dalle 23.59 di oggi fino alle 23.59 di domani, domenica 22 gennaio:

- Allerta Gialla sulle zone 1,3,5,6,8 (Piana campana, Napoli, Isole del Gofo di Napoli, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento).