Maltempo, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza per il territorio salernitano

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della provincia di Salerno.

I fondi

Per i primi interventi sono stati stanziati un milione e 120mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. L'ondata di maltempo abbattutasi sulla provincia di Salerno nello scorso mese di gennaio provocò non pochi danni su tutto il territorio.