Maltempo, in corso la verifica dei danni per la richiesta dello stato di emergenza in Cilento

In corso, una verifica sui danni del maltempo, per la richiesta dello stato di emergenza. A seguito della tempesta che si è abbattuta anche su alcune zone della Campania, e in particolare nell'area del Cilento, la Protezione Civile è impegnata in una ricognizione sulle varie situazioni gravi createsi a causa di forte vento e allagamenti.

A conclusione dell'istruttoria, la Regione procederà con la richiesta al Governo dello stato di emergenza.