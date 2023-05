Case crollate, fiume esondati e frane: i vigili del fuoco di Salerno partono per aiutare l'Emilia Romagna

Anche i vigili del fuoco di Salerno si mobilitano per aiutare l’Emilia Romagna. Una sezione operativa formata da 9 unità, speleo alpino fluviali e soccorritori acquatici, è partita ieri sera con automezzi speciali e battelli veloci per contrastare il maltempo. Dal Comando di Salerno i caschi rossi si sono diretti verso le aree colpite e stanno lavorando nel comune di Imola per recuperare persone e portare soccorso alla comunità.