Nuovo ciclone nel weekend: forte maltempo con piogge, temporali e vento in Campania

Freddo e pioggia all'orizzonte, nel nostro territorio. Come annunciato dal meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo.com, nella giornata di venerdì, correnti settentrionali più fredde entreranno nel Mediterraneo generando la formazione di un nuovo vortice che tra sabato e domenica si approfondirà e scivolerà verso Sud, portando forte maltempo, venti burrascosi e mareggiate sui bacini meridionali italiani. Venerdì, dunque, giornata inizialmente stabile con ampi spazi soleggiati ma dal pomeriggio aumentano le nubi ovunque. In serata ecco le prime piogge, più organizzate sul Casertano. Sabato forte maltempo con rovesci e temporali anche intensi tra il capoluogo e il salernitano, possibili allagamenti e disagi. Fenomeni abbondanti altrove. Accumuli pluviometrici localmente superiori ai 50mm. Nevicate copiose fino a 1200 metri in Appennino. Dalla sera precipitazioni più irregolari. Domenica cielo prevalentemente nuvoloso nelle aree interne della regione con residui piovaschi sparsi, ampie schiarite invece avanzeranno sul litorale e sulle aree settentrionali. Temperature in calo da sabato con valori compresi generalmente tra 10 e 14°C, più bassi nell’entroterra. Attenzione al forte vento di Grecale, raffiche anche di burrasca.

Meteo Salerno

Piogge e temporali intensi tra venerdì sera e sabato, possibili criticità. Andrà meglio domenica con ampie schiarite. Vento forte di Grecale. Temperature tra 12 e 16°C.