Temporali e raffiche di vento in arrivo a Salerno: ecco le nuove previsioni

La regione Campania si appresta a vivere un lungo periodo di instabilità anche perturbata della durata di 4-5 giorni. Lo comunica Carlo Migliore di 3bmeteo.com.

Le previsioni

A dare il via a questa nuova fase di stampo autunnale che nel weekend assumerà anche caratteri più invernali, sarà un'intensa perturbazione che nella giornata di giovedì, soprattutto nella seconda parte della giornata porterà piogge e temporali anche forti su tutta la regione e in particolare sulle zone occidentali. Anche la giornata di venerdì sarà molto instabile e caratterizzata da rovesci e temporali ma intervallati da qualche schiarita. Seguirà una giornata di sabato nuovamente chiusa e perturbata con piogge forti e locali temporali seguita da una domenica ancora instabile seppur con qualche apertura. Il contesto climatico sarà autunnale fino a sabato poi domenica il clima assumerà caratteri più invernali con l'arrivo della neve a quote anche inferiori ai 1000m. Attenzione ai venti, già forti di scirocco da giovedì ma previsti in ulteriore rinforzo da ponente o libeccio tra sabato e domenica con possibili mareggiate lungo la costa.

Il meteo a Salerno città

Cieli a tratti nuvolosi ma senza fenomeni significativi nella giornata di mercoledì poi intenso peggioramento con rovesci e temporali, anche intensi nella giornata di giovedì soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Il tempo sarà spiccatamente instabile anche venerdì con rovesci e locali temporali intervallati da poche e brevi schiarite poi sabato nuovo peggioramento con piogge e rovesci anche intensi localmente a carattere di nubifragio. Domenica tempo ancora instabile con schiarite a annuvolamenti associati a qualche rovescio o temporale. Le temperature massime oscilleranno tra 15 e 17°C fino a sabato, poi domenica scenderanno con massime non oltre i 12°C. I venti sono previsti moderati o forti di scirocco giovedì, di Libeccio e poi ponente tra venerdì e domenica con raffiche fino a 80km/h. Possibili mareggiate sul Golfo e la costiera amalfitana.