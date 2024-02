Maltempo, prorogata l'allerta meteo in Campania: rischio frane e allagamenti

La Protezione Civile della Regione ha prorogato di ulteriori 24 ore l'allerta meteo in vigore su tutta la Campania: fino alle 23.59 di domani (lunedì 12 febbraio) permangono le precipitazioni e il rischio idrogeologico da temporali, anche in assenza di piogge per effetto della saturazione dei suoli. Fino alle 23.59 di oggi (domenica 11 febbraio), il livello di allerta è Arancione su tutto il territorio ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) dove permane il livello Giallo.

Le previsioni

Sono possibili "instabilità di versante, localmente anche profonde, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni); scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche fragili".

L'avviso della Protezione Civile

Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti anche in assenza di nuove precipitazioni.Prestare attenzione agli avvisi diramati dalla Sala Operativa Regionale attiva in h24. Attualmente, allagamenti sono stati segnalati alla Protezione Civile della Regione Campania sui Monti Lattari e nell'Agro Nocerino-Sarnese. Volontari sono in azione, con il coordinamento della Sala Operativa, a Castellammare per una esondazione del Sarno in via Ripuaria che ha reso necessario supportare alcuni cittadini in difficoltà con l'uso di gommoni.

Le allerte

Fino alle 23.59 di oggi: allerta Arancione su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) dove il livello è Giallo. Dalle 23.59 di oggi alle 23.59 di domani: allerta meteo Gialla su tutta la Campania.