Lotta allo sfruttamento e al caporalato: anche la Cgil di Salerno a Latina

Anche la Cgil Salerno con tutte le categorie sarà presente a Latina, il prossimo 6 luglio, per la manifestazione nazionale contro il sistema del caporalato e dello sfruttamento nei campi. Il corteo partirà alle ore 9.30 da via Vittorio Cervone per poi arrivare in Piazza della Libertà, dove il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, concluderà la manifestazione. Una mobilitazione che segue quella regionale dello scorso 22 giugno proclamata, in occasione dello sciopero del settore agricolo, subito dopo la morte brutale di Satnam Singh.

Parla Antonio Apadula, segretario della Cgil Salerno