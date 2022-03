Giornata contro le mafie organizzata da Libera: la Provincia di Salerno a Napoli

Anche Salerno ha partecipato, stamattina, alla XXVII Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie organizzata a Napoli da Libera, l’associazione contro le mafie che, dal 1996 ogni anno, in occasione del primo giorno di primavera, scende in piazza per sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia, in spirito di condivisione e corresponsabilità. In particolare, tra i presenti, il vicesindaco Paky Memoli: "Centomila persone hanno partecipato alla marcia in ricordo delle vittime innocenti delle mafie . La memoria non è solo indignazione e denuncia morale dei crimini disumani commessi dalla mafia, ma è anche conoscenza: ricordare per non dimenticare e non ripetere. Don Ciotti si è rivolto alle istituzioni ed alla politica chiedendo responsabilità, giustizia, pace", ha osservato.

Parla il presidente della Provincia, Michele Strianese

“Per questo 2022, l’associazione Libera ha individuato Napoli come città chiamata ad ospitare a livello nazionale il cuore della Giornata della Memoria e dell’Impegno sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Napoli è luogo di cultura e di accoglienza, capace di rispondere all’emergenza criminale con iniziative sociali di ogni tipo. Ovviamente la Provincia di Salerno non poteva mancare, soprattutto oggi a 30 anni dalla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi dalla mafia, insieme alla loro scorta, in quello che fu l’anno più terribile per l’antimafia e per tutto il nostro Paese. Per questo, Memoria e Impegno devono essere continuamente al centro del nostro cammino. Lo slogan di quest’anno è “Terra mia. Coltura I Cultura” per unire due dimensioni di impegno. Da un lato la nostra Terra di cui prenderci cura con l’attenzione quindi alle nostre comunità locali. Dall’altro la coltura di questa terra che procede in parallelo con la cultura nelle coscienze. Urge coltivare una nuova cultura in tutti noi".

E il consigliere provinciale delegato alla cultura Francesco Morra incalza: