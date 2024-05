"Manifesto per l'Italia Mediterranea": Cittadino Sudd appoggerà il Pd alle Europee

Un manifesto per l’Italia mediterranea: portare l’Italia unita in Europa e l’Europa nel Mediterraneo. E’ la proposta dell’associazione Cittadino Sudd, presieduta da Federico Conte, che ha inviato una lettera e un documento politico al segretario nazionale del Pd, Elly Schlein, per annunciare il sostegno della rete associativa alla lista del Partito democratico per le prossime europee, e in particolare ai capilista Lucia Annunziata e Antonio Decaro.

La nota

“Il Manifesto per l’Italia Mediterranea – dice Conte -, è una proposta politica di riscatto e di rilancio del ruolo del Mezzogiorno in Italia e in Europa. L’Italia non deve avere due politiche, una per il Nord che compete con l’Europa del Reno, a trazione franco-tedesca, e una per il Sud come un’appendice distante e sottostante. Il Mezzogiorno ha un potenziale strategico che va oltre i suoi confini, è una piattaforma economico-logistica naturale che, sviluppata, attrezzata e interconnessa, può funzionare come “sistema – paese”. Non si tratta più, ormai, di integrare il Sud nel resto del Paese, si tratta di ripensare l’unità nazionale nel segno di una Nuova Europa, rilanciando il progetto di un “Partenariato euro-mediterraneo”. Per queste ragioni e per questi obbiettivi, il Mezzogiorno deve diventare un polo riformatore, ponendo l’esigenza di una riforma istituzionale organica, che non spacchi l’Italia tra il centralismo nazionale del premierato e quello regionale dell’autonomia differenziata, ma rilanci il ruolo dei comuni e delle città metropolitane, vera ricchezza del paese, e sia così capace di promuovere lo sviluppo sostenibile proprio e dell’Italia, in tutte le forme possibili, locali e nazionali”.