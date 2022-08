Sud, Carfagna: "225 proposte per il Cis Grande Salerno"

“Il lavoro del governo va avanti, e tra gli impegni che mi piacerebbe portare a compimento prima delle elezioni c’è la definizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo che abbiamo battezzato La grande Salerno”. Con queste parole il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna conferma l’intenzione di portare avanti il penultimo Cis avviato prima della crisi (l’ultimo è il Cis Acqua, un Cis nazionale).

Il progetto

Carfagna ricorda il lavoro svolto finora: "A maggio avevamo avviato il pre-tavolo con i sindaci interessati e la risposta è stata davvero massiccia: alla chiusura del termine del primo agosto sono arrivate 225 proposte progettuali da parte di singoli Comuni o di raggruppamenti di Comuni. Sui 158 municipi coinvolti, solo 18 non hanno presentato richieste, a testimonianza della vitalità del territorio e del suo interesse a rafforzarsi negli ambiti indicati dal Cis, cioè turismo e mobilità sostenibile, cultura e natura, inclusione e innovazione sociale”. Secondo la road map prevista, la valutazione delle proposte progettuali per “La grande Salerno” si concluderà entro settembre: “E’ una corsa contro il tempo – dice ancora Mara Carfagna – ma ho preso un impegno e farò tutto il possibile per portarlo fino in fondo”.