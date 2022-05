Mara Carfagna replica a De Luca: "Ti ho inviato una confezione di Maalox"

"Ho inviato questa confezione di Maalox al presidente De Luca". È una replica ironica e piccata quella del ministro per il Sud, Mara Carfagna, che ha deciso di rispondere alle esternazioni del presidente De Luca sull'evento "Verso Sud" da lei organizzato a Sorrento pubblicando sui social una foto del noto medicinale. "A volte - scrive il ministro Carfagna - può capitare che mentre tu fai 'ammuina' gli altri fanno i fatti. Suvvia non te la prendere".

Le parole di De Luca

De Luca, nel motivare la sua assenza, in mattinata aveva parlato di "eccesso di propagandismo, di demagogia criptopartitica" nell'evento "Verso Sud", ritenuta un'iniziativa "più di marchio Forza Italia che istituzionale". E ancora: "Vedo che è in programma un'altra iniziativa la prossima settimana nella nobile città di Salerno nella quale vengono convocati tutti i sindaci per un pre-tavolo, per discutere di un altro Cis. Siccome i pre-tavoli dal punto di vista istituzionale non esistono, mi pare che vada accentuandosi questo carattere criptopolitico, anzi criptopartitico. Se è così non va bene, o per lo meno non mi interessa. Ho da fare cose serie e tempo da perdere non ne ho".