Botta e risposta Carfagna-De Luca: "Ti ho inviato del Maalox". E lui: "Colpita..."

"Ho inviato questa confezione di Maalox al presidente De Luca". È una replica ironica e piccata quella del ministro per il Sud, Mara Carfagna, che ha deciso di rispondere alle esternazioni del presidente De Luca sull'evento "Verso Sud" da lei organizzato a Sorrento pubblicando sui social una foto del noto medicinale. "A volte - scrive il ministro Carfagna - può capitare che mentre tu fai 'ammuina' gli altri fanno i fatti. Suvvia non te la prendere". Laconica la controreplica di De Luca, comparsa sulla sua pagina facebook: "Colpita...".

Le parole di De Luca

De Luca, nel motivare la sua assenza, in mattinata aveva parlato di "eccesso di propagandismo, di demagogia criptopartitica" nell'evento "Verso Sud", ritenuta un'iniziativa "più di marchio Forza Italia che istituzionale". E ancora: "Vedo che è in programma un'altra iniziativa la prossima settimana nella nobile città di Salerno nella quale vengono convocati tutti i sindaci per un pre-tavolo, per discutere di un altro Cis. Siccome i pre-tavoli dal punto di vista istituzionale non esistono, mi pare che vada accentuandosi questo carattere criptopolitico, anzi criptopartitico. Se è così non va bene, o per lo meno non mi interessa. Ho da fare cose serie e tempo da perdere non ne ho".

L'intervento di Boccia

Sulla querelle è intervenuto anche il deputato Pd Francesco Boccia: "La ministra Carfagna appare più credibile quando articola il pensiero in modo diverso rispetto a banali foto di medicinali consigliati a un presidente di Regione. Questa caduta di stile, non consona ad una ministra della Repubblica, la pone sullo stesso piano del suo alleato di sempre, Matteo Salvini, che quotidianamente critica". "Il presidente De Luca - conclude l'ex ministro - chiede per la Campania risposte semplici sui principali dossier ed è sempre un dovere del Governo rispondere nel merito".