Acciaroli, la “Marcia della Legalità” in ricordo del sindaco Angelo Vassallo

La Fondazione "Angelo Vassallo, Sindaco Pescatore", in occasione del 13° anniversario della tragica scomparsa del sSindaco Angelo Vassallo ha organizzato la "Marcia della Legalità". L’evento si terrà domani (sabato 2 settembre 2023), a partire dalle ore 18, sul porto di Acciaroli, con una marcia che vedrà cittadini e rappresentanti delle Istituzioni, giungere a piedi, nel luogo in cui la sera del 5 settembre Vassallo venne ucciso con nove colpi di pistola da una mano armata ed ancora ignota, mentre stava facendo rientro a casa a bordo della sua macchina. In occasione della marcia, dalle ore 16:30 sarà esposta l'opera d'arte del pittore Fernando Alfonso Mangone, "Sia Luce". Un appuntamento civile e Istituzionale per ricordare il sindaco ambientalista e chiedere che venga fatta giustizia sul suo assassinio.