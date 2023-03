Coppie gay, Carfagna (Azione): "No all'utero in affitto, voterei la proposta della Meloni"

"Ho presentato una legge contro l’utero in affitto da punire anche se praticato all’estero, perché in Italia è già vietato. E voterei la proposta di Giorgia Meloni”. Lo dichiara in un'intervista a “Repubblica” la deputata salernitana Mara Carfagna, ex Forza Italia ed ora presidente di Azione di Calenda, che invita però a mantenere una stella polare: la tutela dei bambini delle coppie omogenitoriali.

La motivazione

Per l'ex ministro per il Sud, “i bambini non possono, né devono pagare le scelte dei genitori, lo dico da madre e da legislatore”. La destra attacca con parole aspre le coppie gay. Per Fabio Rampelli gli omosessuali ‘spacciano i bimbi per figli’; per Federico Mollicone la maternità surrogata è peggio della pedofilia: “È un linguaggio che non è il mio, lo trovo inutilmente sopra le righe. Qui non stiamo parlando di rave o di tasse: davanti alla questione immensa della vita e della maternità le parole devono essere rispettose”. Poi spiega come si tutelano i diritti dei bimbi di coppie omogenitoriali: “Quei bambini hanno un genitore biologico registrato fin dalla nascita. L’altro, il partner, già oggi ha accesso all’adozione: bisogna semplificare quel meccanismo e renderlo più accessibile e più rapido”.