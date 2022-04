Sicignano: consegnate le Medaglie d'Onore ai cittadini della provincia di Salerno deportati nei lager

Grandi emozioni a Sicignano degli Alburni dove, nella mattinata dell'8 aprile, si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini della provincia di Salerno deportati e internati nei lager nazisti, organizzata dalla Prefettura di Salerno e dal comune di Sicignano, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale ombattenti e Reduci.

La cerimonia

Nella prima parte della mattinata, il Prefetto Francesco Russo ha fatto visita alla sede del Municipio di Sicignano, per proseguire poi in Piazza Umberto I, dinanzi al monumento al milite ignoto, ove le autorità civili, militari e religiose, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma e i giovani studenti dell’Istituto Comprensivo San Domenico Savio hanno eseguito l’Inno d’Italia e dato lettura della Preghiera del combattente.

A seguire, in piazza Mons. Francesco Mandia, dopo gli interventi del sindaco di Sicignano Giacomo Orco e del presidente nazionale dell’Associazione Combattenti e Reduci Antonio Landi, il Prefetto Russo ha svolto un breve intervento in ricordo dei cittadini originari dei comuni di Sicignano degli Alburni, Bellizzi, Capaccio-Paestum, Felitto, Petina, Roccadaspide, Salerno e San Rufo, deportati nei campi di sterminio negli anni della seconda guerra mondiale, caduti per la Patria, in nome dei valori di libertà, democrazia, solidarietà e unità nazionale sui quali si fonda la nostra Repubblica.

L'intervento del Prefetto

"Questa cerimonia assume oggi una valenza ancor più pregnante ed attuale poiché ci conduce con il pensiero alle centinaia di migliaia di cittadini ucraini morti, feriti o in disperata fuga dalla guerra, costretti a lasciare le proprie case e la normalità della vita quotidiana - ha evidenziato il Prefetto - Per questo desidero rivolgere a me stesso e a tutti voi un invito: sforziamoci, nella nostra dimensione quotidiana e nelle nostre possibilità, di procurare e mantenere la pace, perché la guerra, a prescindere dalle motivazioni che l’hanno scatenata, non può mai rappresentare una soluzione".

Le medaglie

Successivamente, si è proceduto alla consegna delle medaglie d’onore ai familiari degli insigniti:

Bellizzi: Turco Francesco

Capaccio Paestum: Mari Rocco, Tambasco Angelo, Tambasco Giuseppe.

Felitto: Gnazzo Raffaele, Schiavo Donato

Petina: Cirone Alfonso

Roccadaspide: Barlotti Pasquale

Salerno: Zuniga Giovanni

San Rufo: Lucia Giuseppe Edoardo

Sicignano degli Alburni: Capece Salvatore, Corrieri Carmine, D'Angelo Carlo, D'Antonio Carmine, Del Fiore Francescantonio, La Regina Gino, Mandia Felice, Mandia Giovambattista, Marino Ernesto, Pisano Pasquale, Turco Francesco, Visconti Michele, Vuolo Pasquale, Zammiello Antonio, Zito Luigi.

La nota del Comune

