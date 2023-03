Risorse ai medici dell'emergenza e indennità agli infermieri: siglati gli accordi, soddisfatto De Luca

E' stato sottoscritto oggi l'accordo per il riparto delle risorse (quote Inail) destinate da parte di ciascuna Azienda ad incrementare i fondi per la retribuzione di risultato dei medici impegnati nell'emergenza. A siglarlo, l'amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali della Dirigenza Sanitaria. Le risorse, pari a circa 4.900.000 di euro, sono relative agli anni 2019/2020/2021. L' accordo siglato e i criteri di riparto sono validi anche per gli anni 2022 e 2023.

Il commento

"Si tratta di un concreto segnale - ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca - per il personale medico che opera nei servizi di Pronto soccorso e 118".

L'indennità di pronto soccorso per gli infermieri

Oggi è stato siglato anche l'accordo con le organizzazioni sindacali (ad eccezione della Cisl) anche per l'indennità di pronto soccorso destinata a al personale infermieristico e operatori socio sanitari. Per garantire tutto il personale dipendente del comparto che opera nei servizi di Pronto Soccorso e le strutture OBI aziendali con sistematicità e continuità, con l'accordo siglato sarà attribuita una indennità pari a 80 euro mensili a titolo di acconto, per 12 mensilità, a decorrere dal 1 gennaio 2022, fatto salvo i conguagli delle risorse che dovessero essere ancora disponibili fino al loro completo utilizzo.