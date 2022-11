Centrotrenta aspiranti medici senza paga lasciano le lezioni: lettera a De Luca

Centotrenta medici che avevano iniziato il corso di formazione in Medicina Generale del triennio 2021/24 avrebbero lasciato le lezioni per la mancata erogazione delle borse di studio. La vicenda è finita sotto l’attenzione di CittadinanzAttiva-Tribunale per i diritti del malato e di Medicina Democratica Salerno, che hanno inviato una lettera al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per chiedere un suo immediato intervento.

Le richieste

L’obiettivo è ripristinare il regolare percorso di formazione dei medici “pagando loro il dovuto, come hanno, altresì, chiesto le loro OOSS”. Vinicio Colangelo e Margaret Cittadino (Tribunale dei diritti del malato) e Lorenzo Forte e Salvatore Raimondi ricordano che “la Regione Campania e particolarmente il territorio dell’Asl di Salerno hanno avuto da sempre una carenza di medici e di altri operatori sanitari, ciò a causa dei tagli sistematici e dei piani di rientro imposti alle Regioni in difficoltà finanziarie, quindi, maggiormente risulta incomprensibile il mancato pagamento delle borse di studio agli specializzandi o il ritardo nell’espletamento dei concorsi per medici”. Per questo motivo – aggiungono – “gli ospedali e la Medicina del territorio hanno avuto enormi difficoltà nel garantire l’emergenza nei pronto soccorso ed i Lea, quindi, ad assicurare il diritto alla salute come da Carta Costituzionale. Per organizzazione le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità, l’assistenza domiciliare e tutta la Medicina territoriale c’è la necessità di attuare gli standard del D.L. n.77 quindi, non avere Medici e altri operatori a sufficienza significa non utilizzare i fondi del Pnrr, non colmare il divario con le Regioni del Nord e regalare le future strutture al privato accreditato e al terzo settore”.