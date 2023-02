De Luca: "Aboliamo il numero chiuso a medicina"

"Aboliamo il numero chiuso a medicina, difendiamo la sanità pubblica". È quanto afferma il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in un post pubblicato sui social. "Abbiamo ancora il numero chiuso mentre oltre 10mila ragazzi vanno a laurearsi all'estero perché non hanno superato i quiz (spesso con domande assurde!) e nei nostri pronto soccorso mancano i medici. Assurdo".

"Cominciamo a muoverci"

"È chiaro - prosegue il governatore - che se aboliamo il numero chiuso oggi, i primi risultati li avremo fra sei anni, ma almeno cominciamo a muoverci. Diamo (subito) incentivi per i medici dei pronto soccorso. Evitiamo - spiega - che se ne vadano all'estero o se ne vadano a lavorare nel comparto privato dove sono pagati meglio. La sanità pubblica dev'essere difesa, perché è quella che serve alla povera gente. Chi non può permettersi le cliniche private, dev'essere assistito dalla sanità pubblica, soprattutto gli anziani".

Iannone (Fdi): "De Luca non sa più a cosa ricorrere"

“Il partito di De Luca è stato al Governo per un decennio e non hanno mai eliminato il numero chiuso a medicina. Ci pensa oggi che gli esplodono gli ospedali ma ieri non ha mai chiesto aiuto ai suoi governi per farlo. Anzi nella scorsa legislatura più volte il suo partito ha bocciato un mio emendamento che avrebbe cancellato il numero chiuso a medicina. Comunque, pure eliminando oggi il numero chiuso, avremmo solo tra molti anni medici a disposizione e questa facile riflessione la dice lunga sul fatto che De Luca non sa più a cosa ricorrere per giustificare lo stato pietoso della sanità in Campania. Oltre al numero chiuso eliminiamo anche De Luca dalla guida della Regione Campania”. Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia.