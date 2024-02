Fondi di Coesione, la Meloni sull'ira di De Luca: "Ma chi se frega, sinceramente?"

“Abbiamo riorganizzato i fondi di coesione. Certo i soldi non ci sono in Italia, ma se quando ci sono non li spendiamo è un problema. Non un euro deve tornare indietro dei soldi che l’Italia e l’Europa mettono a disposizione. Anche questo ha fatto arrabbiare qualche governatore, perchè evidentemente bisogna fare un pò di casino per non far vedere la verità. Ma chi se frega, sinceramente? Noi dobbiamo fare quello che è bene per i cittadini". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni dal palco di Cagliari, dove ha chiuso la campagna elettorale di Paolo Truzzo. Evidente il riferimento al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca: applausi alla presidente del Consiglio dai suoi sostenitori.