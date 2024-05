Saluto-choc della Premier a De Luca: "Sono quella st... della Meloni, come va?", la replica del Governatore

"Presidente De Luca, quella stronza della Meloni. Come sta?". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha salutato al suo arrivo, a Caivano, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Dopo la stretta di mano, De Luca, spiazzato, ha risposto: "Benvenuta, bene di salute". A pubblicare il saluto- choc della Premier, Atreju su X. L'episodio è collegato a quanto era avvenuto nel febbraio scorso, quando in un video trasmesso su La7 Tagadà si vedeva De Luca definire "stronza" la Presidente del Consiglio, dopo l'incontro negato a Roma a lui e a 700 sindaci contrari all'autonomia differenziata. "Se si lavorasse invece di fare le manifestazioni si potrebbe ottenere qualche risultato in più", osservò la Meloni. Al vetriolo la replica di De Luca: "Lavora tu, str... Per lavorare ci servono i soldi".

Salita sul palco, la Meloni ha detto: "Voglio dire senza polemica al presidente della Regione Campania De Luca, che ieri parlava di questa giornata come di una passeggiata del governo, che se tutte le volte che la politica passeggia portasse questi risultati, avremmo sicuramente una politica più rispettata da parte dei nostri cittadini. Quindi continueremo a passeggiare e a portare risposte, perché è quello che fa una politica seria".

La replica di De Luca