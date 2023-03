Meteo "pazzo" in Campania: torna il freddo, le previsioni a Salerno

Stabilità primaverile agli sgoccioli: nel weekend torna la pioggia e da domenica temperature in calo. Ad annunciarlo, Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com : la fase primaverile che la Campania sta vivendo non durerà a lungo. Fino a venerdì l’anticiclone manterrà condizioni di stabilità con clima molto gradevole, ma già nel corso di sabato la pressione comincerà a diminuire e dal Tirreno inizieranno ad affluire correnti più umide responsabili di un aumento della nuvolosità con qualche locale piovasco. Domenica l’anticiclone verrà del tutto smantellato da un fronte in discesa dall’Artico che attraverserà l’Italia da nord a sud raggiungendo anche la nostra regione. Il tempo subirà un più vistoso peggioramento, soprattutto dal pomeriggio-sera, con intensificazione delle piogge e l’arrivo anche di qualche temporale, mentre le temperature tenderanno a calare. Dall’inizio della prossima settimana affluiranno intense correnti settentrionali che manterranno residue condizioni di instabilità, con nevicate in Appennino, temperature in diminuzione ma con tendenza a miglioramento in estensione da nord.

Previsioni a Salerno

Venerdì sarà una giornata stabile, con sole offuscato dal passaggio di velature, clima gradevole con massime fino a 17°C e una moderata ventilazione da sud. Sabato inizierà ad aumentare la nuvolosità, con qualche debole pioggia possibile al mattino. Poche variazioni nelle temperature con massime sempre sui 16/17°C e ventilazione moderata o tesa occidentale. Domenica ad iniziali condizioni stabili seguirà un peggioramento nel corso del pomeriggio-sera, con piogge e rovesci in arrivo. Temperature massime sui 17°C. Lunedì tendenza a miglioramento, ma con venti tesi settentrionali e temperature in diminuzione.