Torna l'inverno in Campania: le previsioni in Campania e nel salernitano

L'inverno torna in Campania durante le prossime 48 ore. Un nuovo impulso perturbato proveniente dalla Russia infatti, sarà responsabile di nuove nevicate fino a bassa quota nelle zone interne tra le province di Benevento, Avellino ed i settori più orientali della provincia di Salerno. Diverso il discorso per le zone più occidentali e costiere tra le province di Caserta, Napoli e Salerno dove sono attese schiarite alternate ad annuvolamenti con occasionali e brevi rovesci.

Come riporta il meteorologo di 3bmeteo.com Gaetano Genovese, le temperature subiranno un ulteriore lieve calo, sia nei valori massimi (massime non oltre i 10*C-11°C) che nei valori minimi, con temperature sottozero nelle valli interne e sulle pianure durante le ore notturne ed al primo mattino. Un temporaneo miglioramento del tempo è atteso per giovedì. Nel fine settimana invece, una nuova perturbazione potrebbe portare nuove piogge e nevicate sulla regione.

Le previsioni a Salerno

Meteo Salerno - Sulla città di Salerno il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso o nuvoloso tra martedì e mercoledì, con possibili deboli piogge. Temperature in lieve ulteriore calo: massime non oltre gli 11°C, minime comprese tra 4°C e 6°C. Tra giovedì e venerdì, temporaneo aumento delle temperature in un contesto di variabilità, senza piogge. Nel prossimo fine settimana, nuovo aumento della nuvolosità con possibili deboli piogge