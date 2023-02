L'anticiclone si indebolisce: tornano le piogge nel salernitano

È in via di indebolimento l’anticiclone che ha dominato la scena sul Mediterraneo. Tale cambiamento di scenario porterà sul Meridione d’Italia correnti e miti che saranno responsabili di annuvolamenti sparsi fino a sabato sulla Campania, alternati a schiarite anche ampie. Successivamente aria artica irromperà sul Mediterraneo, generando una strutturata area di bassa pressione proprio intorno all’Italia. Una prima perturbazione raggiungerà la Campania con un peggioramento del tempo sul finire della giornata, caratterizzato da piogge e rovesci sparsi.

Meteo Salerno

Sull’area salernitana, come conferma Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, sono previste prima condizioni stabili con cielo poco nuvoloso e clima molto mite e massime fino a 20°C. Sabato sera però giungerà una prima perturbazione che porterà qualche pioggia o rovescio, destinato a protrarsi fino al mattino di domenica. Breve pausa nella giornata di domenica con parziali schiarite. In serata nuovo peggioramento con piogge e rovesci che insisteranno almeno fino a lunedì. Caleranno le temperature, non oltre i 14/16°C, e rinforzerà il vento.