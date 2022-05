Clima primaverile in Campania, poi nel week-end qualche acquazzone: le previsioni meteo

Clima primaverile con qualche acquazzone e nuova perturbazione in arrivo nel weekend: così si presenta la prima settimana di maggio in Campania, con un campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile fino alla giornata di giovedì, seppur con qualche acquazzone pomeridiano specie in prossimità dei rilievi appenninici. Lo annuncia Gaetano Genovese di 3B Meteo: maggiori schiarite lungo la fascia costiera, dove si apriranno ampi spazi soleggiati. Nel weekend invece,la regione potrebbe essere interessata da una nuova perturbazione in arrivo da ovest, foriera di piogge e temporali. Temperature in lieve aumento fino a venerdì, con massime fino a 25°/26°C, in lieve calo nel fine settimana.

Meteo Salerno

Clima primaverile sulla città di Salerno durante i prossimi giorni quando un campo di alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile con ampie schiarite alternate a locali annuvolamenti con qualche acquazzone. Nel fine settimana, una nuova perturbazione recherà piogge e qualche temporale sulla città. Temperature in aumento fino a giovedì con massime fino a 24°C, nel fine settimana in calo con valori non oltre i 20°C.