Pioggia e temperature in calo nel salernitano: le previsioni di 3BMeteo

Arriva la prima vera perturbazione d'autunno: a lanciare l'allarme, Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com. "Nel corso del weekend è attesa la prima vera perturbazione di stampo autunnale e di matrice atlantica, dopo diversi mesi di assenza". Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Ferrara, che spiega: “Il fronte raggiungerà il Nord e la Toscana nel corso di sabato, dove entro sera scaricherà piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco: attenzione particolare a Liguria, specie di Levante, Toscana, specie settentrionale e Appennino emiliano, dove le precipitazioni potranno risultare anche molto abbondanti, con picchi locali di oltre 90-100mm: non escluse dunque su queste aree locali criticità idro-geologiche con allagamenti lampo e frane e/o smottamenti sui pendii appenninici più esposti (in primis Spezzino, Versilia, Lunigiana e Garfagnana). Piogge in risalita dal Ligure anche sulle restanti regioni del Nord, mentre il resto del Centro e il Sud rimarranno in attesa con Scirocco in rinforzo". “Domenica la perturbazione avanzerà verso levante coinvolgendo in modo più diretto anche al Centro, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com che avverte - In questa fase rischio nubifragi in particolare tra Umbria, Lazio e Abruzzo occidentale, dove non si escludono picchi di oltre 60-70mm, ma anche sopra i 110-120mm sui settori laziali meridionali, che dovrebbero essere il bersaglio principale della perturbazione. Precipitazioni a tratti abbondanti potranno interessare tra notte e primo mattino anche i settori marchigiani già interessati dalla recente alluvioni. In parte verrà coinvolto pure il Sud, con rischio nubifragi soprattutto sull'alta Campania, ma piogge e locali temporali potranno interessare pure i restanti settori in particolare Sardegna, Sicilia, Basilicata, Molise e medio-alta Puglia".

La tendenza nel salernitano

Le previsioni per la settimana a cura di 3bMeteo parlano di tempo in peggioramento sulla città di Salerno, con possibili temporali già nella notte tra domenica e lunedì. Proprio lunedì si preannuncia una giornata perturbata con fenomeni localmente intensi e possibili criticità per allagamenti. Il transito di una nuova perturbazione è atteso nella giornata di martedì e, a seguire, potrebbe essercene ancora una per giovedì .La pioggia farà scendere le temperature che nei valori massimi non andranno oltre i 21/22°C. In compenso saliranno le minime che sono state piuttosto fresche negli ultimi giorni. Cambiano anche i venti che da Grecale si dispongono da libeccio con mare che sarà conseguentemente mosso o molto mosso.