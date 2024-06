Arriva l'anticiclone africano: fine settimana bollente, ma durerà poco

Nel fine settimana, il Sud Italia sarà interessato da un anticiclone africano che porterà temperature elevate. Le correnti nord africane faranno impennare le temperature, con picchi di oltre 34-35°C nelle zone interne lontane dal mare e fino a 38°C al Sud, con punte prossime ai 40°C in Sicilia. Non si prevedono temporali forti come al Nord. La prossima settimana, una perturbazione atlantica porterà instabilità con rovesci e temporali sparsi, ma le Isole Maggiori, in particolare la Sicilia, saranno probabilmente ai margini di questa perturbazione. A fare il punto ​Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “Weekend con anticiclone africano ma anche qualche forte temporale su parte del Nord. Nuovo dietrofront dell’estate la prossima settimana con una perturbazione che porterà piogge, temporali e un generale calo delle temperature”