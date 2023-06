Caldo africano, il picco nelle prossime 48 ore: nel weekend temperature nella media

Caldo in aumento sul Sud Italia e sulla Campania. L'apice dell'anticiclone africano si toccherà nelle prossime 48 ore. Come spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com "sulle zone interne del Centrosud sono previsti picchi fino a 36-38 gradi". Lungo le coste le temperature saranno leggermente più gradevoli per via delle brezze marine e del mare ancora piuttosto fresco. "Si farà sentire l’afa per gli elevati tassi di umidità" aggiunge però Ferrara.

Il fine settimana