In arrivo piogge e calo delle temperature: le previsioni meteo sul salernitano

Ore contate per il bel tempo che ha caratterizzato le ultime settimane. In Campania, come spiega Alessandro Conigliaro di 3bMeteo, le condizioni si manterranno stabili fino alla giornata di Ognissanti. A seguire, un graduale indebolimento dell'anticiclone favorirà l'ingresso di correnti più umide e instabili di origine atlantica portando delle piogge e una flessione termica. Tra la tarda sera giovedì e sabato un fronte transiterà sulla Regione, interessando inizialmente il casertano e napoletano. Nel corso della giornata di venerdì le piogge si estenderanno al resto della Regione con fenomeni che localmente potranno risultare di forte intensità associati a qualche isolato temporale o forte rovescio, specie lungo la costa. Le condizioni meteo miglioreranno da domenica.

Le previsioni per il salernitano

Per i prossimi giorni il tempo su Salerno risulterà stabile fino a metà settimana, con tanto sole, salvo qualche foschia al mattino e temperature sopra la media del periodo. Tra giovedì sera e venerdì è atteso un graduale peggioramento con precipitazioni di moderata-forte intensità anche a carattere temporalesco. A seguire condizioni ancora a tratti instabili, con nuvolosità sparsa associata a qualche isolato piovasco in rapido esaurimento nel corso del pomeriggio. Poi spazio ad ampie schiarite e tempo asciutto. Valori termici che subiranno un calo venerdì, in rialzo nel weekend.