Michele Cammarano nuovo capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione

Michele Cammarano è il nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campania. Il presidente della commissione Aree Interne è stato eletto nella giornata di oggi dal gruppo consiliare del Movimento.

Le dichiarazioni

"La mia elezione a capogruppo di questa meravigliosa squadra - sottolinea Cammarano - è un attestato di fiducia che ricambierò profondendo il massimo dell’impegno teso a migliorare la qualità della vita dei cittadini della Campania. Sono consapevole dell’importanza della sfida che mi attende ma so di poter contare su un gruppo che in tutti questi anni ha dimostrato compattezza, competenza e voglia di cambiare la nostra regione. Con le nostre battaglie in Consiglio regionale abbiamo dimostrato che, con il supporto dei tantissimi cittadini che ci sostengono e di molti altri che si sono avvicinati e che continuano ad avvicinarsi a noi, possiamo dare finalmente inizio a una concreta opera di rilancio del territorio".