Fondazione Migrantes: tappa anche nel salernitano, tra progetti e momenti di condivisione

"Tour" in alcune strutture della nostra regione che ospitano i progetti finanziati dall’Organismo pastorale della Cei, il 15 marzo, giorno che ha preceduto la Commissione Migrantes della Campania riunita a Napoli, alla presenza del vescovo delegato Migrantes della Conferenza Episcopale Campana, monsignor Giuseppe Mazzafaro, del vescovo della diocesi di Cerreto Sannita – Telese – S. Agata dei Goti e del direttore generale della Fondazione Migrantes, monsignor Pierpaolo Felicolo. Tappa, dunque, a Scampia, dove è stata avviata una scuola per bambini rom ed attività educative musicali per i piccoli e gli adolescenti, con assistenza legale per gli adulti e, sul fronte pastorale, attività con le famiglie. Monsignor Felicolo, accompagnato dal direttore Migrantes della Campania, Antonio Bonifacio, ha visitato anche il campo rom di Giugliano, incontrando gli abitanti dell’accampamento.

Tappa nel salernitano

Non è mancata una visita nel salernitano: insieme al vescovo delegato della regione, monsignor Mazzafaro, monsignor Felicolo ha conosciuto anche l’azienda agricola "La Maggiolina", dove sono stati inseriti 12 lavoratori immigrati grazie ad un progetto finanziato dalla Fondazione Migrantes. Si tratta di un progetto che aiuta gli stranieri a non cadere nelle reti del caporalato. Mazzafaro si è recato anche presso la casa in cui i lavoratori inseriti nel progetto Nocap dimorano, abitazione messa a disposizione dall'Arcidiocesi di Salerno – Campagna-Acerno. E ancora, non è mancato l’incontro di monsignor Felicolo e del direttore Bonifacio con alcune famiglie ucraine reduci dalla guerra e ospitate dalla nostra diocesi, con il supporto e l'accompagnamento della Migrantes ed il sostegno della Caritas dell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Gioia e sorrisi, infine, in occasione di un momento di festa organizzato presso i Salesiani, per il compleanno di uno dei bambini accolti a Salerno.