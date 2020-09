Ascea, il Ministro Costa allerta i volontari e salva una trigone impigliata ad una lenza

Una amara sorpresa, oggi, in Cilento. Ad Ascea, nei pressi del nido in schiusa alla Scogliera, il ministro Costa ha trovato una Trigone Viola, nota anche come Pastinaca Pelagica, impigliata in una lenza da pesca attaccata ad una busta di plastica. "Matteo Corrado, un nostro volontario che era di turno al presidio, è stato chiamato per aiutarlo. - si legge sulla pagina Facebook Tartarughe Marina in Campania - È inutile che ci indignamo e protestiamo contro gli amministratori locali, oppure contro ignoti, se poi non facciamo per primi la nostra parte. Lasciare plastica in spiaggia, o residui di pesca, gettare le cicche a terra, utilizzare la plastica monouso (che una direttiva europea aveva vietato a partire da quest' anno, ma a causa del COVID non è poi stata recepita ed applicata) non sono disattenzioni, sono gravi gesti di incuria verso l'ambiente".

Stamattina mentre mi trovavo in spiaggia con mia moglie, ad Ascea Marina, nel parco del Cilento, ho notato qualcosa di scuro che si agitava in acqua. Mi sono avvicinato e ho visto un trigone viola, un pesce simile a una razza, che non riusciva a nuotare. Non si muoveva perché la coda era intrappolata in una busta di plastica. Facendo attenzione a non ferirlo, ma anche a non essere punto, l’ho portato in acque più basse e con un paio forbici sono riuscito a liberarlo e a lasciarlo libero di nuotare ancora.

C’erano tante persone e molti dicevano: “non immaginavo, non credevo, è mai possibile...?” Purtroppo sí, lo è. Ora chiedo: di chi sarà stata quella busta? Sicuramente di qualcuno di noi, forse qualcuno che l’ha usata per la spesa, l’ha portata in spiaggia e per caso è volata via posandosi in acqua e... “vabbè ormai è andata". Questi sono i danni che ognuno di noi, nella propria quotidianità, può creare, senza neanche rendersene conto. Proviamo a cambiare stile di vita? Possiamo provare a fare la spesa con sacchetti di stoffa? Possiamo non usare bicchieri di plastica monouso? La legge può bandirli, e lo stiamo facendo, ma non serve alcuna legge per iniziare a farlo. Ora questo trigone è salvo e libero, ma quanti pesci, crostacei o comunque fauna marina, in questo momento stanno lottando tra la vita e la morte per colpa nostra?

