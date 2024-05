Miraglia (Stati Uniti d'Europa): "Tutelare produzioni agricole della quarta gamma, vera eccellenza del sud"

"Il mio impegno sarà quello di valorizzare e tutelare le produzioni agricole e le eccellenze della quarta gamma presenti nel nostro Mezzogiorno, come quelle presenti, ad esempio, nella Piana del Sele, zona unica per l'elevata qualità dei prodotti che la rendono famosa in tutto il mondo". Ad affermarlo Caterina Miraglia, candidata elle Elezioni Europee nella circoscrizione sud con la lista Stati Uniti d'Europa. "Attraverso le istituzioni europee - sottolinea - bisogna ripensare ai marchi di tutela della produzione, potenziare il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) di Pontecagnano Faiano, unico del sud Italia, attraverso la creazione e seguente collaborazione, con un centro studi europeo dei prodotti agricoli da fare nascere nello stesso territorio così da preservare e potenziare la filiera, anche economica, di un settore trainante per la provincia di Salerno. La crescente attenzione per le colture sostenibili e i processi innovativi di produzione vanno sostenuti anche oltre i confini nazionali in maniera più incisiva e più vicina al produttore".