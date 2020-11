"Ora sono negativo: aiuto chiunque sia solo": il gesto altruista di Mirco Cerzosimo

"Finalmente dopo 3 settimane di prigionia io e la mia mamma ci siamo negativizzati". Lo ha annunciato sul gruppo "Sei di Battipaglia il vero", Mirco Cerzosimo, il figlio di Salvatore, agente della Municipale di Battipaglia dializzato, vittima del Covid-19.

Il post

"Da questa mattina metto a disposizione la mia persona per tutte quelle persone che sono state abbandonate: per chi avesse bisogno per avere la spesa, le medicine, per essere accompagnati a fare il tampone, contattatemi in privato e sarò a vostra disposizione", ha annunciato Mirco Cerzosimo, conquistando innumerevoli like e condivisioni per il suo altruismo.